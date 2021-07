Política Luciano Hang é convocado para a CPI da Covid e diz estar de “consciência limpa” Para o relator da Comissão, Renan Calheiros, o depoimento do dono da rede de lojas Havan é “imperioso e imprescindível para o desenrolar da fase instrutória"

A CPI da Covid aprovou, na última quarta-feira (30), a convocação do empresário Luciano Hang, apontado como responsável de financiar uma rede de fake news sobre a pandemia do coronavírus. Para o relator da Comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), o depoimento do dono da rede de lojas Havan é “imperioso e imprescindível para o desenrolar da fase instrutória e, obviamente, p...