Política Luciano Hang é condenado a indenizar OAB em R$ 300 mil após ofensas A OAB moveu ação contra o empresário por um post em que chamava a entidade de ‘vergonha’

O empresário Luciano Hang, da Havan, foi condenado a arcar com R$ 300 mil de indenizações por danos morais coletivos por publicações ofensivas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A decisão do juiz Leonardo Cacau Santos La Bradbury, da 2ª Vara da Justiça Federal de Florianópolis, foi tomada em ação movida pela seccional de Santa Catarina da entidade a...