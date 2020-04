O presidente da Comissão Mista da Câmara de Goiânia, vereador Lucas Kitão (PSL), tem defendido a aprovação de uma versão “enxuta” do Plano Diretor, devido aos atrasos gerados pela paralisação dos trabalhos por causa do novo coronavírus. Com atividades suspensas desde o dia 18 de março, a Casa estendeu ontem o prazo até 4 de abril para aguardar definições do governo estadual a respeito do isolamento social.

Kitão explica que não há, até o momento, previsão de retorno das atividades e que o cronograma do Plano Diretor precisará ser refeito para tentar votá-lo antes do período eleitoral, que está, a priori, mantido pela Justiça Eleitoral. “Defendo que se aprove o mais enxuto possível, um esqueleto, para que se possa fazer leis complementares na próxima legislatura.”

Segundo ele, “o Plano é muito de varejo, ao invés de ser de diretrizes”. “Se fizéssemos isso (aprovarem uma versão mais concisa do projeto), deixaríamos as leis complementares para a próxima legislatura, não sendo afetados pelo período eleitoral. Isso, se as eleições forem mantidas nas datas previstas”, relata.

Questionado sobre a possibilidade de se fazer as reuniões pra debate do Plano remotamente, como têm feito a Câmara dos Deputados e o Senado, Kitão afirma que seria possível, mas ressalta: “Oficina e reunião, sim, mas audiência pública, não. Remarcaram até as Olimpíadas, por que não se pode adiar o Plano? Sem participação popular, não se pode aprovar”.

O POPULAR tentou contato com o presidente Romário Policarpo (Patriota), mas não recebeu resposta até o fechamento da edição. A reportagem apurou, porém, que ele deve se reunir, de maneira virtual, com os líderes dos partidos, na próxima semana, para debater tanto a possibilidade de sessões remotas quanto definir prioridades de votação, sendo o Plano possivelmente uma delas.

Nesta semana, há certa “liberação” para que os vereadores terminem de articular as filiações partidárias – o prazo para as mudanças de partido termina na próxima sexta-feira (3).

on-line

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que já analisou o Plano, Sabrina Garcez (sem partido) afirma ser favorável a que se use as ferramentas de sessão virtual para se discutir o Plano Diretor. “Concordo que o projeto precisa ser debatido com a população, mas podemos adiantar algumas coisas formais, como a escolha dos relatores de todas as subcomissões (temáticas criadas na Comissão Mista para debater o projeto). Depois, quando tudo voltar, fazemos as audiências.”

Já Cristina Lopes (PL), que relatou o Plano na CCJ, diz ser possível testar audiências públicas de maneira virtual, para que se aprove o texto mais rapidamente, antes do período eleitoral. “Quem não se adapta, morre. Por que não fazer uma e ver como acontece, se há engajamento. Tem que tentar. O que não dá é ficar parado.”