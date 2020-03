Política Luís Roberto Barroso afirma que a decisão sobre adiar eleições é do Congresso Ministro avalia que ainda está cedo para qualquer alteração brusca no cronograma da Justiça Eleitoral

Após o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defender o adiamento das eleições em razão do coronavírus, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, divulgou nota para afirmar que é papel do Congresso Nacional deliberar sobre a necessidade de adiar o pleito, previsto para outubro. O ministro avaliou que se a decisão d...