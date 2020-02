Política Longe de festividades, Bolsonaro passará o carnaval no Guarujá Presidente pretende viajar para a cidade do litoral paulista na sexta-feira

Assim como no ano passado, quando ficou em Brasília para negociar a aprovação da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro planeja passar o feriado de carnaval longe das festividades. O chefe do Executivo pretende viajar para a cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, na sexta-feira, 21. O retorno está previsto para o dia 27, na quinta-feira. No ano pa...