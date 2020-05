Política Lojistas da Região da 44 se capacitam

Com as portas de suas lojas ainda fechadas, por conta do isolamento social, muitos lojistas da Região da 44 estão aproveitando para investir mais em capacitação profissional. A procura por atendimento especializado para o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, dentro da Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) do Sebrae Goiás, cresceu ...