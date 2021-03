Política Lojas em Goiânia dão 'jeitinho' para funcionarem de portas fechadas O POPULAR ouviu empresários do comércio que confirmaram a desobediência alegando necessidade

Empresas do comércio que estão proibidas de funcionar dão um “jeitinho” de continuar atendendo clientes. Apesar das portas fechadas, é comum ver muitos carros estacionados em regiões comerciais da cidade e os ônibus cheios indicam que boa parte dos trabalhadores continuam se deslocando para as empresas. O POPULAR ouviu empresários do comércio que confirmaram a desobedi...