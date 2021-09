Política Lobista confirma à CPI relação próxima com Renan Bolsonaro em depoimento com ameaça de prisão Marconny Albernaz irritou diversas vezes os senadores da Comissão ao dar respostas confusas e atrapalhadas

O lobista Marconny Albernaz de Faria reconheceu em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (15) que mantém uma relação muito próxima e de amizade com Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro. Marconny afirmou que chegou a comemorar o seu aniversário em um camarote de propriedade do filho "04" e que o ajudou na abertura de sua empresa. Em um depoimento tenso,...