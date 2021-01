Política LOA prevê R$ 18,72 bi em despesas com pessoal

Em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás, a Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê que a despesa do Estado de Goiás com pessoal e encargos sociais, considerando todos os Poderes, deve ser de R$ 18,72 bilhões em 2021. O maior gasto com a folha é do Executivo, de R$ 14,5 bilhões no ano. As estimativas para Judiciário e Legislativo são de R$ 2,1 bilhões e R$ 1,1 bilhão...