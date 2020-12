Política Livre da Covid-19, Maguito aguarda vaga em UTI comum Prefeito eleito será transferido de ala no hospital, já que não precisa mais estar no espaço reservado a pacientes do novo coronavírus

A equipe do prefeito eleito Maguito Vilela (MDB) informou, nesta quinta-feira (3), que ele ainda aguarda vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) comum. A transferência estava prevista para hoje. O presidente do MDB, Daniel Vilela, seu filho, contou que o pai vai mudar de unidade, porque já não está com o coronavírus e, por isso, não precisa estar na ala reservada p...