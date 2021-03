Política Litro do etanol chega a custar até R$ 4,39 nos postos de Goiânia Novo valor assustou motoristas nesta segunda-feira (8); preço na usina já acumula alta de 40% em 5 semanas

A escalada dos preços do etanol nos postos de combustíveis continua a todo vapor. Ontem, o litro do combustível já era encontrado por até R$ 4,39 em alguns postos da capital. Se este valor passar a vigorar na maioria dos postos, o preço médio do etanol no varejo vai acumular uma alta de 33% desde o início do ano nas bombas. O reajuste é reflexo de sucessivas altas nos ...