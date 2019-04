Política Lissauer Vieira: "O Governo tem que estar mais próximo dos deputados" Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás conversou na manhã desta segunda-feira (29) com Jackson Abrão

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, foi o entrevistado desta segunda-feira (29) do programa Jackson Abrão Entrevista. Ele e o jornalista Jackson Abrão conversaram sobre a situação da ALEGO e como está a relação desta com o Governo do Estado. "O governo precisa formar essa base", disse Lissauer sobre o apoio dos deputados à gestão de Ron...