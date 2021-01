Política Lissauer exonera irmão de Baldy que ocupava diretoria da Assembleia Joel, assim como o ex-secretário estadual de Cultura, Adriano Baldy, perdeu o cargo após a entrevista do irmão Alexandre ao POPULAR

Alinhado com o governador Ronaldo Caiado, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), exonerou o diretor de Articulação Política da Casa, Joel Sant'Anna Braga. O agora ex-auxiliar do pessebista é irmão do presidente do PP em Goiás e secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy. Joel, assim como o ex-secretário estadual de Cul...