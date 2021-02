Política Lira e Pacheco definem pauta econômica como prioridade e cobram vacinação ágil; Bolsonaro fala em harmonia Presidentes concordaram em definir prazos para entrega de relatórios da reforma tributária e da PEC Emergencial

Os novos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), divulgaram nesta quarta-feira (3) uma pauta conjunta que prioriza projetos econômicos. Eles também defenderam um processo de vacinação mais ágil no país. Ambos ainda declararam apoio a um auxílio emergencial dentro do teto de gastos, mesmo enfrentando a oposição manifesta do pre...