Política Lira diz que PEC do voto impresso vai ao plenário na Câmara Proposta defendida por Bolsonaro e derrotada em comissão especial deve ser votada na terça-feira (10); tendência é de que seja rejeitada, avaliam líderes do Centrão

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta sexta-feira (6) que vai levar a PEC (proposta de emenda à Constituição) do voto impresso ao plenário da Casa, mesmo após o texto ter sido derrotado em comissão especial na noite de quinta-feira (5). O texto deve ser votado na próxima terça-feira (10) no plenário, segundo aliados do presidente da Casa. A t...