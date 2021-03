Política Lira cobra ações do governo e ameaça com ‘remédios amargos’ Presidente da Câmara subiu o tom ao falar de medidas para combate à Covid-19; foi a primeira menção, mesmo que indireta, a CPIs e impeachment

Horas depois de se reunir com Jair Bolsonaro para discutir a criação de um comitê entre os Poderes de gestão do combate à Covid-19, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), subiu o tom contra o governo ao discursar no plenário. Ele afirmou que, se não houver correção de rumo, a crise pode resultar em “remédios políticos amargos” a serem usados pelo Congresso, algu...