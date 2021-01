Política Lira amplia apoio no PSL e Maia tenta reverter avanço Atual presidente da Casa articula para evitar perder o partido, o que poderia significar a derrota de seu candidato Baleia Rossi

Com a segunda maior bancada federal, o PSL enfrenta uma nova queda de braço interna que pode afetar a correlação de forças na disputa do comando da Câmara dos Deputados.Com a ajuda de deputados dissidentes do partido, o líder do bloco do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), anunciou ontem que conseguiu mais quatro apoios dentro da bancada da sigla, garantindo o respaldo da...