Lincoln Tejota se filia ao Cidadania Vice-governador assume presidência regional do partido

O vice-governador do Estado, Lincoln Tejota, formalizou na manhã deste sábado (29) sua filiação ao Cidadania, em evento que contou com a presença do presidente nacional do partido, Roberto Freire e do governador Ronaldo Caiado (DEM). Eleito em 2018 pelo PROS, no evento deste sábado Lincoln assumiu também a presidência regional do Cidadania. Ele estima que a sigl...