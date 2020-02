Política Lincoln Tejota formaliza filiação ao Cidadania Vice-governador, que passa a comandar o diretório regional da sigla, estima de 100 a 120 candidaturas do partido com chances de disputar as eleições municipais

Atualizada às 17h15 de 29/02/2020 O vice-governador do Estado, Lincoln Tejota, formalizou na manhã deste sábado (29) sua filiação ao Cidadania em evento que contou com a presença do presidente nacional do partido, Roberto Freire, do governador Ronaldo Caiado (DEM) e de um público total estimado em 1.500 pessoas. A solenidade foi realizada no auditório do Clu...