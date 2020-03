O vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota (Cidadania), aguarda exame para saber se está com o novo coronavírus (Covid-19). Ao POPULAR, ele diz que fez o teste na quinta-feira (12) porque estava se sentindo mal e o resultado deve sair em breve. Está isolado em sua residência desde então, quando suspendeu a agenda oficial.

Contudo, Lincoln relata não achar que está com a nova doença. “Não tive contato com nenhuma pessoa que tenha viajado, mas quis fazer o teste porque estava me sentindo debilitado. Estava gripado, o que acabou se tornando uma sinusite. Nada grave, apenas por precaução.”