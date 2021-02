Política Liminar trava inquérito que apurava denúncias de irregularidades contra seis deputados estaduais Habeas corpus que suspende investigações foi concedido no mesmo dia da publicação de medida que exige autorização judicial para investigar autoridades

No mesmo dia em que foi publicada a emenda à Constituição do Estado de Goiás que torna obrigatória autorização judicial para investigar autoridades com foro privilegiado, a Assembleia Legislativa obteve liminar na Justiça para trancar inquérito que apurava denúncias de irregularidades contra seis deputados estaduais. A liminar foi concedida pela desembargadora plan...