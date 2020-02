Política Liminar suspende afastamento de Vinícius Cirqueira

Decisão liminar assinada, ontem pelo desembargador Zacarias Neves Coêlho, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), suspendeu o afastamento do deputado estadual Vinícius Cirqueira (Pros). Na semana passada, em votação unânime, a Corte decidiu pela cassação do mandato do parlamentar sob a acusação de captação e gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2...