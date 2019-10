Política Lideranças políticas de Goiás prestam homenagem à prefeita Zildinha Zilda Araújo Machado morreu hoje, no Hugol, após ficar internada por dois meses para tratar ferimento causado pela queda de uma mula

Lideranças políticas de Goiás fizeram homenagens nas redes sociais à prefeita de Doverlândia, Zilda Araújo Machado (MDB), conhecida como Zildinha, que morreu na tarde desta terça-feira (29). O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), disse no Twitter que recebeu a notícia com profunda tristeza e desejou força aos amigos e familiares da prefeita. O presidente do MDB...