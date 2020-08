Política Liderada por Caiado, tentativa de união da base governista em Goiás já mira eleições de 2022 Costura de acordos com partidos aliados nos municípios busca garantir estrutura de olho em reeleição

Iniciada em 1º de agosto pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), a série de reuniões com presidentes e representantes dos partidos que compõem a base governista, além de buscar a união de pré-candidaturas em todos os municípios do Estado para a eleição de novembro, visa também aumentar a estrutura do grupo no interior com olhos já em 2022.Atualmente, os dez dos 12 partidos da base com...