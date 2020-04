No dia seguinte ao anúncio de cortes de gastos com custeio em todos os órgãos e Poderes de Goiás, licitações que serão realizadas nos próximos dias chamam atenção pelo valor e a discussão de prioridades na gestão pública em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus. O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado (Ipasgo) vai contratar serviços na área de tecnologia da informação ao custo estimado de quase R$ 125 milhões. Já o Ministério Público de Goiás (MP-GO) e a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) lançaram editais para reformas de prédios com estimativas de gastos de R$ 717,5 mil e R$ 1,2 milhão, respectivamente.

De acordo com o acerto feito anteontem em reunião do governador Ronaldo Caiado (DEM) com representantes dos Poderes e órgãos, o Executivo economizará R $17 milhões este mês e o MP-GO, R$ 2 milhões, para compensar a queda de arrecadação em março e abril.

Ao justificar a compra, o presidente do Ipasgo, Silvio Fernandes, afirma que o sistema de automação “com novas tecnologias para ampliar a transparência e controle de falhas e desvios” vai garantir economia de R$ 304 milhões ao ano. “Não vamos ter novas despesas, mas substituição de gastos, com economia. O Ipasgo perde R$ 27 mil por hora por conta do sistema totalmente arcaico”, afirma.

Questionado sobre o momento de crise, ele diz que a aquisição vem sendo preparada desde o ano passado e que segue as determinações do Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 do Estado.

O edital do Ipasgo havia sido lançado em dezembro de 2019 e foi alvo de críticas pelo valor estimado de R$ 174,645 milhões. A concorrência estava prevista para o dia 11 de fevereiro, mas foi suspensa cinco dias antes. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, seguindo orientações da Controladoria Geral do Estado (CGE) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), a modalidade do processo de licitação foi alterada para pregão eletrônico em vez de concorrência pública presencial. “Com a mudança, houve espaço temporal para o recebimento de mais cotações de preços de empresas de todo o País, além de ajustes técnicos, que proporcionaram a redução do preço (para R$ 124,9 milhões).”

O edital prevê como objeto a “contratação de serviços de apoio operacional à autogestão do Ipasgo com disponibilização de software com ferramentas gerenciais, táticas e operacionais para gestão de sistema de assistência à saúde, prestação dos serviços de implantação e suporte técnico afins, prestação de serviços de consultoria para aprimoramento da gestão e implementação e operacionalização de programa integrado de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos”.

Sobre o fato de o Ipasgo ter sido alvo de investigações de fraudes no ano passado (Operações Morfina e Metástase, da Polícia Civil do Estado) e ter anunciado providências, o presidente afirma que ainda “há furos”. “Notamos que ainda há fraudes no sistema, mesmo com a polícia lá dentro. São esquemas escancarados. Por isso precisamos melhorar as ferramentas de auditoria e controle”, diz.

A direção da Emater também fala em substituição de custos. Afirma que, com a reforma do prédio, que fica ao lado do Basileu França, no Setor Universitário, será possível dispensar aluguel de R$ 1,3 milhão anual, na Avenida República do Líbano.

O diretor-executivo de Liquidação de Estatais da Secretaria de Administração, Edson Sales de Azeredo, afirma que serão utilizados recursos próprios e que houve autorização do comitê gestor da crise da Covid-19.

As despesas de custeio são aquelas necessárias à prestação de serviços e à manutenção da administração, como material de consumo e contratação de serviços de terceiros.

No início deste mês, o governador determinou a suspensão de contratos de R$ 611 mil para aquisição de alimentos para o Palácio das Esmeraldas, depois da repercussão negativa da divulgação. A lista de compras incluía carnes, frutos do mar e queijos por 12 meses.