Política Liberação de cassinos é tema inevitável de ser discutido, diz ministro do Turismo Álvaro Antônio, defendeu a liberação integrada a resorts como uma forma de aumentar o número de visitantes no País

Enquanto deputados do bloco conhecido como Centrão retomaram a ofensiva para liberar a abertura de cassinos no País, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, defendeu nesta quarta-feira, 27, a liberação integrada a resorts como uma forma de aumentar o número de visitantes no País. "A liberação dos cassinos é um tema inevitável de ser discutido nos próximos me...