Política Lewandowski nega pedido para obrigar sabatina de Mendonça Indicação do ex-advogado-geral da União para o STF está parada no Senado desde julho e para ministro não cabe intervenção do Judiciário

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de parlamentares para que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), fosse obrigado a marcar a data da sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo. O magistrado afirmou que a decisão de pautar o ...