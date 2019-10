Política Lewandowski manda para o Tribunal Eleitoral de Minas investigação sobre Aecio no caso Odebrecht A decisão é embasada em julgamento da Corte que decidiu que a Justiça Eleitoral é competente em casos de crimes comuns conexos com eleitorais

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski mandou para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais um inquérito contra o deputado federal Aécio Neves com base na delação da Odebrecht. A decisão é embasada em julgamento da Corte que decidiu que a Justiça Eleitoral é competente em casos de crimes comuns conexos com eleitorais. O ministro ressalta que c...