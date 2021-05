Política Lewandowski, do STF, nega a defensora de cloroquina o direito de ficar calada na CPI da Covid A secretária será obrigada a prestar esclarecimentos no depoimento à comissão, que está marcado para a próxima quinta-feira (20)

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou o habeas corpus preventivo em que Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde do Ministério da Saúde, pedia à corte o direito de ficar em silêncio na CPI da Covid.Assim, ela será obrigada a prestar esclarecimentos no depoimento à comissão, que está marcado para a p...