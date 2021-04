Política Lewandowski dá 30 dias para Anvisa decidir sobre compra da Sputnik V por Estados Decisão do ministro é provisória, e precisa ser referendada pelo plenário do STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determinou um prazo de 30 dias para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se manifestar sobre os pedidos de importação emergencial da Sputnik V, vacina contra covid-19 desenvolvida na Rússia, feitos pelos governos do Ceará, Piauí e Amapá. De acordo com a decisão do ministro, se não ho...