Política Levantamento mostra que campanha de Maguito teve maior desempenho na internet dias antes do 1º turno Já Vanderlan, manteve índice estável na reta final. Ele foi alvo de críticas de adversários que exploraram em suas propagandas eleitorais a relação do candidato com o senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca

O candidato à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) chegou à véspera da eleição do primeiro turno, no sábado (14), com melhor desempenho nas redes sociais do que o adversário Vanderlan Cardoso (PSD). É o que aponta levantamento do Índice de Popularidade Digital (IPD) feito pela Quaest Consultoria e Pesquisa a pedido do POPULAR. Em escala que vai de 0 a 100, Maguit...