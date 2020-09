Política ‘Levam a cabeça, mas não a estrutura’, diz Mendanha sobre debandada

Ao POPULAR, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), lamenta a ruptura com seu vice, Veter Martins (PSD), que agora será candidato a prefeito, e diz esperar uma campanha respeitosa. “É natural. Com a candidatura de Vanderlan (Cardoso) na capital, o PSD se reestruturou no Estado. Fui pego de surpresa, mas entendo. É um amigo e não levo para o lado p...