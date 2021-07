Política Leite alfineta Doria sobre apoio a Bolsonaro e nega cálculo eleitoral em se declarar gay Leite participou neste domingo de agenda no Distrito Federal, onde o partido realiza atividades com os pré-candidatos ao Palácio do Planalto

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou neste domingo (4) que não fez qualquer cálculo político ao assumir ser homossexual em entrevista na semana passada e, numa tentativa de rebater as críticas por ter declarado voto em Jair Bolsonaro (sem partido) no segundo turno de 2018, disse que não apoiou o presidente naquele pleito. "Eu entendi que er...