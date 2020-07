Política Leilão de joias de Sergio Cabral arrecada R$ 4,6 milhões

As barras de ouro e pedras de diamante do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foram vendidas ontem por R$ 4,6 milhões pela Justiça Federal. As pedras preciosas fazem parte dos valores que Cabral mantinha no exterior em nome dos irmãos doleiros Renato e Marcelo Chebar, no total de cerca de US$ 100 milhões. Os dois firmaram delação premiada e entregaram o dinh...