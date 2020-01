Política Lei que autoriza privatização de estatais é publicada no Diário Oficial do Estado Governo afirma que a venda das estatais pode gerar economia anual de R$ 100 milhões

Aprovada em dezembro de 2019 na Assembleia Legislativa de Goiás, a lei que permite o Executivo a privatizar cinco empresas estatais foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (31). São elas: Celg Geração e Transmissão (Celg GT), Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), Agência Goiana de Gás (GoiasGás), Goiás Telecomunicações (GoiasTelecom) e Metrobus. O...