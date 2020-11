Política Lei prevê substituição e vice assumir se já for eleito

No caso dos candidatos a prefeito que morreram em Goiás, nenhum foi substituído, mas a lei permite que seja lançado um novo nome dentro do prazo de dez dias após a data da morte no primeiro turno. É o que explica o presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB-GO, Leonardo Batista. “A preferência para essa substituição é pelo partido que o indicou, ...