Política 'Lei de Abuso vai frear canalhas', diz, na Câmara, filho de Garotinho Indignado com a prisão por menos de 24 horas de seus pais, os ex-governadores do Rio Anthony e Rosinha Garotinho, deputado federal Wladimir Garotinho (PRP/RJ) defendeu enfaticamente, o projeto de lei que prevê punições às autoridades que cometerem excessos em em suas funções

