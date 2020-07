Política Lei das fake news: Whatsapp quer monitoramento de contas suspeitas e não de mensagens encaminhadas Este é um dos pontos que tem causado mais polêmica no projeto aprovado no Senado e que agora está em discussão na Câmara

Uma possibilidade que está sendo discutida como alternativa ao que está previsto no projeto de lei das fake news aprovado no Senado é, em vez de rastrear o encaminhamento de uma mensagem, fazer o monitoramento das interações de contas suspeitas, a partir de uma ordem judicial. Este é um dos pontos que tem causado mais polêmica no projeto aprovado no Senado e que ...