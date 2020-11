Política Legalidade de ações de Bolsonaro divide opiniões

A decisão de Jair Bolsonaro (sem partido) de instituir um “horário eleitoral gratuito” e declarar apoio a diversos candidatos nas eleições municipais por meio de transmissões ao vivo do Palácio da Alvorada divide especialistas e integrantes do Judiciário.A conduta já foi questionada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e por candidatos à prefeitura de São Paulo.Uma da...