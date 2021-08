Política LDO 2022 é publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) O texto, com vetos parciais, foi sancionado na sexta-feira (20) pelo presidente Jair Bolsonaro

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, que estabelece as diretrizes para elaboração do Orçamento anual, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23). O texto, com vetos parciais, foi sancionado na sexta-feira (20) pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo o governo federal, as prioridades de investimentos da adm...