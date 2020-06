Política Lava Jato protesta após auxiliar de Augusto Aras pedir dados da operação Lindora Maria Araújo, nome de confiança do procurador-geral da República, fez 'diligência' com equipe da PGR para acessar 'banco de dados' das investigações do escândalo Petrobrás; procuradores apontaram ação 'inusitada' e sem formalização devida

A sub-procuradora-geral da República Lindora Maria Araújo realizou nesta semana uma “diligência” no quartel-general da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, que terminou em desentendimento. Braço direito de Augusto Aras, o procurador-geral da República (PGR), ela esteve na capital do Paraná para consultar arquivos da equipe do Ministério Público Federal que o...