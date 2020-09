Política Lava Jato prevê derrotas e anulação de delações com troca na presidência do STF Apesar de ser defensor da operação, a gestão de Luiz Fux pode gerar danos aos julgamentos de casos

A autorização para delatados questionarem colaborações premiadas e uma possível mudança na composição da segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal) podem levar a Lava Jato a sofrer derrotas em série no Supremo. A avaliação no tribunal e no Ministério Público Federal é que a troca de comando na corte, apesar de o ministro Luiz Fux ser um defensor do trabalho dos in...