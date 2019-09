Política Lava Jato mira doleiros e funcionários do BB em crimes de lavagem de dinheiro na Petrobrás Alerta Mínimo cumpre 8 mandados de busca e apreensão para apurar a ação de doleiros e funcionários de três agências do Banco do Brasil em crimes de lavagem de dinheiro

Acuada pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode aniquilar pelo menos 32 sentenças e beneficiar 143 condenados, a Operação Lava Jato voltou às ruas nesta sexta-feira, 27, em sua fase 66 - batizada Alerta Mínimo - para apurar a ação de doleiros e de funcionários de três agências do Banco do Brasil em São Paulo em crimes de lavagem de dinheiro. Segundo a...