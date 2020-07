Política Lava Jato irá dividir dados com PGR Decisão liminar do presidente do STF acontece após Procuradoria-Geral apontar que força-tarefa em Curitiba teria investigado políticos com foro privilegiado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, determinou que os procuradores da Lava Jato enviem à Procuradoria-Geral da República (PGR) todos os dados de investigações já colhidos pela operação. A ordem vale para as forças-tarefas de Curitiba, do Rio de Janeiro e de São Paulo da operação. Representa uma importante derrota para os procuradores...