Política Lava Jato diz que Lula pode ir ao semiaberto sem pagar multa de R$ 4,9 milhões Em parecer junto à Vara de Execuções Penais de Curitiba, força-tarefa do Ministério Público Federal registra que os bens bloqueados do petista cobrem a multa que lhe foi imposta no âmbito do caso do triplex do Guarujá

A força-tarefa da Lava Jato reiterou o pedido sobre a ida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o regime semiaberto. Em parecer enviado à Vara de Execuções Penais de Curitiba nesta quarta, 23, a força-tarefa registra ainda que os bens bloqueados do petista cobririam a multa de R$ 4,9 milhões que lhe foi imposta na condenação do caso triplex do Guarujá. O valor e...