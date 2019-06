Política Lava Jato denuncia Jucá por corrupção na Transpetro e propina de R$ 1 milhão Ex-senador e presidente nacional do MDB é acusado de pagamentos ilícitos em aditivos de contratos celebrados entre a subsidiária da Petrobras e a empresa Galvão Engenharia

A Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou o ex-senador e atual presidente do MDB, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado pelo envolvimento em esquema de corrupção mantido na subsidiária da Petrobras. Segundo a denúncia, Jucá recebeu pagamentos ilícitos de pelo menos R$ 1 milhão em 2010 em razão de quatro contratos e sete a...