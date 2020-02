Política Lava Jato denuncia Jucá e Raupp por corrupção e lavagem de dinheiro Crimes teriam ocorrido entre os anos de 2008 e 2010 e também em 2012

O Ministério Público Federal (MPF) do Paraná voltou a apresentar denúncia contra o ex-senadores do MDB Romero Jucá (RR) e Valdir Raupp (RO) no âmbito da Lava Jato, por desvios na Transpetro, subsidiária na Petrobras. Ambos são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Os dois já haviam sido denunciados em 2017 pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos ...