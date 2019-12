Política Lava Jato 69 investiga repasses de R$ 132 milhões da Oi para empresas ligadas a filho de Lula A Procuradoria indicou ainda que paralelamente aos repasses para o grupo Gamecorp/Gol, o grupo Oi/Telemar foi ‘beneficiado’ pelo Governo Federal com decisões políticas e administrativas no setor de Telecomunicações – ‘a exemplo do Decreto nº 6.654/2008, assinado pelo então presidente Lula

A Operação Mapa da Mina, 69ª fase da Lava Jato desencadeada na manhã desta segunda, 10, investiga supostos repasses financeiros suspeitos realizados por companhias do grupo Oi/Telemar em favor de empresas do grupo Gamecorp/Gol, controladas pelo filho mais velho do ex-presidente Lula, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, pelos irmãos Fernando Bittar e Kalil Bittar e...