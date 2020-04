Política 'Lamentável que tenha chegado a esse ponto', diz Caiado após saída de Moro Governador de Goiás usou o Twitter para lamentar a demissão do agora ex-ministro Sergio Moro

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) publicou em seu Twitter uma mensagem lamentando a saída do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, ele que anunciou nesta manhã de sexta-feira (24) durante pronunciamento sua demissão do cargo. O @SF_Moro tem uma vida de grandes serviços prestados ao País na moralização e no combate à corrupção. Lamentável que essa situação tenha chegado ...