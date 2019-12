Política Lúcio Flávio consegue liminar para não comparecer à CPI da Enel Presidente da OAB-GO, advogado da companhia italiana havia sido convocado para reunião na Assembleia nesta quarta-feira

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, advogado da Enel, conseguiu liminar na Justiça para não comparecer à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação da companhia italiana no fornecimento de energia no Estado. O encontro estava previsto para esta quarta-feira, às 10 horas, n...